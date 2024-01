PF prende paulista tentando embarcar para Angola com 10 kg de cocaína

O suspeito, que não teve o nome divulgado pela Polícia Federal, que é natural do Rio de Janeiro, contou que foi contratado em São Paulo um nigeriano por R$ 10 mil reais para levar as malas com drogas do Aeroporto Aluízio Alves, em Natal, para Luanda, capital de Angola. Ficou preso à disposição da Justiça.

A Polícia Federal prendeu na madrugada de domingo, 28/1, no aeroporto internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, um homem natural do Rio de Janeiro, de 29 anos, suspeito de tráfico internacional de drogas.

Com o suspeito, foram apreendidos 9,72 kg de cocaína que estavam ocultos no forro com papel alumínio de duas malas.

A ação aconteceu durante fiscalização de rotina. O acusado, que teria como destino Luanda, capital de Angola, na África, foi entrevistado pelos policiais que pediram que a bagagem a ser despachada fosse aberta, ocasião em que uma certa quantidade de pó esbranquiçado foi detectado em embalagens de papel alumínio e camuflado na estrutura das malas.

De imediato, foi aplicado um teste preliminar que indicou resultado positivo para cocaína, tendo o homem recebido voz de prisão e, em seguida, encaminhado para a Superintendência da PF, visando os procedimentos de autuação.

Durante o seu interrogatório, ele disse ser morador de São José dos Campos/SP e estava hospedado num hotel de Ponta Negra, após ter sido contratado por nigerianos em São Paulo. Declarou, também, que as malas contendo a droga chegaram até Natal, por via terrestre, vindas da capital paulista, e lhes foram repassadas por um “africano desconhecido”, tendo este prometido cerca de R$ 10 mil para fazer a entrega no exterior.

Indiciado na Lei Antidrogas, o acusado passou por exame de corpo de delito no Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) e se encontra custodiado na sede da PF, à disposição da Justiça.

Esta foi a primeira apreensão de substância entorpecente realizada este ano pela PF, no aeroporto Aluízio Alves.