Casal é preso ao receber encomenda com 5,66 kg de crack nos Correios de Parnamirim. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (31). A drogra estava misturada em uma carga de castanhas. A ação aconteceu quando os policiais se dirigiram à agência dos Correios no centro de Parnamirim para investigar uma possível remessa de drogas através do serviço postal para um destinatário local. Após manter vigilância, a equipe agiu no momento em que o casal, um homem e uma mulher de 27 e 28 anos, retirava a encomenda.

A Polícia Federal, com a colaboração dos Correios e com base em informações fornecidas pela PF no Acre, prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (31), em Parnamirim, Região Metropolitana de Natal, um casal suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

Os detidos, um homem e uma mulher de 27 e 28 anos, foram encontrados na posse de 5,66 kg de crack.

Durante a abordagem, ao serem solicitados a abrir as caixas recebidas, logo entorpecente foi descoberto, sendo que o crack estava fracionado em pequenas pedras envoltas em bexigas e misturado com castanhas-do-pará, numa tentativa de dissimular e dificultar a fiscalização.

De imediato, os suspeitos receberam voz de prisão e os policiais partiram para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara de Plantão de Rio Branco/AC.

O endereço visitado foi o constante na encomenda apreendida como sendo da pessoa destinatária, mas na residência vistoriada nada de irregular foi encontrado.

Após a prisão, o casal foi levado à sede da PF para autuação, sendo indiciado de acordo com a Lei Antidrogas.

Durante o interrogatório, o homem, que já tinha antecedentes por receptação de veículos e porte de arma, afirmou não estar ciente do conteúdo ilícito da encomenda recebida.

A mulher, por sua vez, alegou ter conhecido alguém no Mercado Público de Parnamirim alguns dias atrás, que lhe ofereceu R$ 300 apenas para que fornecesse um endereço para o posterior envio de uma encomenda contendo "peças de carro".

Ela então admitiu ter dado o endereço de sua mãe, mas afirmou desconhecer qualquer informação que leve ao paradeiro ou identificação da pessoa em questão.

Após passar por exame de corpo de delito no Instituto Técnico-Científico de Perícia-ITEP, o casal permanece sob custódia na Superintendência da PF, aguardando a decisão da Justiça.