Preso de justiça é assassinado com cerca de 20 tiros em Caraúbas

O crime aconteceu por volta das 9h30 desta quinta-feira (1º). Antônio Lucas do Nascimento, que era preso de justiça, monitorado por tornozeleira eletrônica, estava trabalhando no manejo de castanha, quando foi surpreendido por, pelo menos, dois atiradores. Mesmo ferido, ele ainda chegou a correr, mas caiu mais a frente. De acordo com o delegado Gabriel Nápoli, que está à frente das investigações, após a vítima cair, os suspeitos foram até ela e efetuaram novos disparos.

Antônio Lucas do Nascimento foi assassinado a tiros, na manhã desta quinta-feira (1º), na no município de Caraúbas. O crime aconteceu por volta das 9h30, na Rua Ozório Dantas Sales, Conjunto Renascer.

De acordo com informações do delegado Gabriel Nápoli, titular da delegacia do município, a vítima, que era presa de justiça, monitorada por tornozeleira eletrônica, estava sentada em frente a uma residência, onde trabalhava no manejo de castanha, quando foi surpreendida pelos atiradores.

Ainda segundo o delegado, a perícia do Itep apontou que Antônio foi alvejado e ainda tentou correr para escapar dos atiradores, mas caiu poucos metros depois. Com a vítima já no chão, os suspeitos foram até ela e efetuaram novos disparos.

No local, foram encontrados cerca de 20 cartuchos de pistola 9 mm, o que indica a participação de, pelo menos, dois atiradores.

Antônio Lucas respondia por crime de tráfico de drogas e era suspeito de integrar uma facção criminosa que atua na região. Ele já havia perdido um irmão, assassinado anteriormente, em virtude de rixa entre facções rivais.

O corpo da vítima foi removido para exames na sede do Itep, em Mossoró. A polícia civil de Caraúbas vai investigar o caso.