Homem é encontrado morto na zona rural de Caraúbas; suspeita é de choque elétrico

No corpo, havia documentos em nome de Klebervanio Gomes da Silva, de 42 anos. Ele foi encontrado por populares, por volta das 17h, na comunidade de Jacú. A polícia militar foi informada que ele havia saído de casa para cuidar de sua irrigação de verduras e não retornou. A polícia civil e o Itep foram acionados. Em contato com a perícia do Itep, a reportagem do MH foi informada que, a princípio, realmente se trata de um óbito por descarga elétrica, mas que somente após o fim do exame de necropsia a informação será confirmada efetivamente.