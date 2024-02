Procurado por crimes de feminicídio e homicídio é preso na zona rural de Mossoró

José Nazareno da Silva Lima, de 44 anos, conhecido como Careca, estava foragido desde abril de 2021, quando a justiça emitiu o mandado de prisão contra ele. O homem é acusado de ter matado a ex-companheira e uma segunda pessoa. Ele foi localizado pela polícia militar no domingo (4), no momento em que se deslocava até uma igreja evangélica, localizada no assentamento Frei Damião, zona rural de Mossoró. Segundo o Major Henrique, comandante do 2º BPM, Nazareno vinha utilizando nomes falsos para escapar da justiça.