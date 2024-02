Novas viaturas e equipamentos serão entregues às forças de segurança do RN. A solenidade de entrega será realizada às 16h desta terça-feira (6), na área externa da Escola de Governo, no Centro Administrativo, em Natal. No total, serão entregues 78 viaturas, sendo 30 para o Corpo de Bombeiros, 30 para a Polícia Civil e outras 18 para a Polícia Militar. Também serão entregues fuzis e metralhadoras para a Polícia Militar. Os recursos para aquisição dos bens, cerca de R$ 13 milhões, são oriundos de emendas parlamentares e do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

FOTO: REPRODUÇÃO