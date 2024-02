Polícia Civil prende quadrilha que assaltou IERN de Umarizal-RN

Assalto havia sido praticado por seis indíviduos armados no dia 3 de janeiro deste ano. Na ocasião, foram subtraídos vários objetivos de valor da obra. No cumprimentos das buscas e apreensão nesta terça-feira, 6, um suspeito atirou na policia e foi autuado por tentativa de homicidio. Outros três foram autuados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Em Umarizal, no dia 3 de janeiro passado, uma quadrilha armada invadiu e assaltou o canteiro de obras do Instituto Educacional do Rio Grande do Norte (IERN), e, nesta terça-feira, dia 6, terminou sendo localizada e presa pela Polícia Civil.

A investigação começou a partir das informações, em Boletim de Ocorrência, relatando o assalto na 73ª Delegacia de Polícia Civil. Ao menos, seis homens armados haviam participado do assalto, levando objetos de valor do IERN em construção.

Com base nas informações no inquérito policial, a Justiça Estadual determinou seis mandados de busca e apreensão contra os seis suspeitos do roubou.

Ao cumprir as ordens da Justiça na manhã desta terça-feira, um suspeito atirou nos policiais civis, que conseguiram revidar e prendê-lo por tentativa de homicídio. Estão sendo autuados duas mulheres e três homens.

O delegado Matheus Ramalho conduziu as investigações e coordenou a Operação que resultou na prisão dos suspeitos. Ele disse que agora vai solicitar que a Justiça decrete a prisão preventiva dos investigados na operação.

Também durante as diligências, os policiais prenderam três suspeitos em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Para a polícia, o tráfico, assalto e homicídio são geralmente praticados pelo mesmo grupo de criminosos.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.