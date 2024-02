Flanelinha condenado por estuprar a irmã de criação é preso em Mossoró

O homem, de 40 anos, cujo nome será omitido para evitar exposição da vítima, foi condenado a uma pena de 10 anos pelo crime de estupro de vulnerável. O caso ocorreu em 2021, em uma residência localizada no bairro Belo Horizonte. Mesmo condenado, ele vinha respondendo em liberdade. Após esgotadas todas as possibilidades de defesa, a justiça emitiu o mandado de prisão definitiva, que foi cumprido pelas equipes da DEAM e da DPCA de Mossoró, nesta terça-feira (6). A prisão aconteceu no Centro da cidade, onde atua como flanelinha.