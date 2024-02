“Não é Não!”: Patrulha Maria da Penha reforça alerta sobre excessos no carnaval. Com um trabalho conjunto visando a promoção de um ambiente harmônico e festivo, a PMP reforça algumas orientações para esse período momesco. Assim como em qualquer época do ano, no Carnaval é ainda mais crucial enfatizar a importância do consentimento, depois do “não”, tudo pode ser assédio. Apesar da folia ser coletiva, a diversão deverá ser sempre respeitando os limites de cada um. O recado é objetivo: “Não é Não!”. Portanto, se alguém não está confortável com uma brincadeira ou interação, essa decisão deve ser considerada e respeitada em toda e qualquer hipótese.