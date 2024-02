Presídio Federal de Mossoró registra fuga de dois presos, nesta quarta (14)

As informações iniciais dão conta que os presos teriam fugido por uma abertura no teto da cela, por onde eles tomam o chamado “banho de sol”. Os internos foram identificados como Rogério da Silva Mendonça, de 36 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 34 anos, também conhecido como "Tatu" ou "Deisinho", ambos naturais do estado do Acre. A reportagem do MOSSORÓ HOJE está indo ao local colher mais informações sobre este caso.

O Departamento Penitenciário Nacional registrou a fuga de dois presos que estavam custodiados no Presídio Federal de Mossoró. O caso aconteceu nesta quarta-feira (14).

As informações iniciais dão conta que os presos teriam fugido por uma abertura no teto da cela, por onde eles tomam o chamado “banho de sol”.

Os internos foram identificados como Rogério da Silva Mendonça, de 36 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 34 anos, também conhecido como "Tatu" ou "Deisinho", ambos naturais do estado do Acre.

O Brasil possui 5 penitenciárias do Sistema Penitenciário Federal (SPF) localizadas em Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Mossoró (RN), Porto Velho (RO) e Brasília (DF). A unidade de Mossoró é a primeira a registrar fuga de presos.





O silêncio das autoridades

Na unidade em Mossoró, as autoridades não comentaram a fuga. A justiça Federal se limitou a dizer que está acompanhando. A Polícia Federal confirmou que abriu inquérito para investigar o caso. MPF não se pronunciou.

A Secretaria Estadual de Defesa Social e Segurança Público, segundo o secretário Coronel Araújo, disponibilizou as forças de segurança do Estado para auxiliar nas buscas, inclusive colocando o Potiguar 2 à disposição da Penitenciária Federal de Mossoró.

O coronel Araújo também informou que pediu apoio aos governos do Ceará e também da Paraíba, para fechar o cerco aos fugitivos. Do Ceará, chegaram ao menos 4 viaturas com policiais bem armados. Da Paraíba, não se tem informações se chegou reforço.

Já do Ministério da Justiça, foi informado que o secretário de Políticas Públicas Penais, André de Albuquerque Garcia, estava a caminho de Mossoró, para acompanhar pessoalmente as investigações, o que até o final da tarde não aconteceu.

Nesta quinta-feira, 15, o Mossoró Hoje vai realizar novas diligências, estabelecer ou pelo menos tentar com as autoridades, para se ter as informações básicas desta fuga, até agora, misteriosa.









O QUE SE SABE SOBRE OS FUGITIVOS





O nome Deibson Cabral Nascimento aparece em 34 processos, todos do estado do Acre. Entre os crimes pelos quais responde estão crimes previstos na Lei da Organização Criminosa, tráfico de drogas e roubo majorado.

Já Rogério da Silva Mendonça tem o nome ligado a 56 processos, nos estados do Acre e em outros estados. Entre os crimes estão homicídio qualificado, roubo e violência doméstica.

Os dois presos haviam sido transferidos para o presídio federal de Mossoró em 27 de setembro de 2023 e tinham previsão de permanecerem no local até 25 de setembro de 2025.