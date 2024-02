Fuga de presos: secretário nacional de Políticas Penais está a caminho de Mossoró. André de Albuquerque Garcia está a caminho do município, no oeste do Rio Grande do Norte, para investigar os fatos e apurar as responsabilidades sobre a fuga de dois presos do Presídio Federal de Mossoró. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (14). Uma operação conjunta entre as forças de segurança nacional e estadual foi montada para a recaptura dos foragidos. O apoio das forças de segurança do Ceará e da Paraíba também foi requisitado.

O secretário nacional de Políticas Penais, André de Albuquerque Garcia, está a caminho do município de Mossoró, localizado na região oeste do Rio Grande do Norte, para investigar os fatos e apurar as responsabilidades sobre a fuga de dois presos do Presídio Federal da cidade.

O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (14). Os internos foram identificados como Rogério da Silva Mendonça, de 36 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 34 anos, também conhecido como "Tatu" ou "Deisinho", ambos naturais do estado do Acre. Não há informações sobre o horário ou como a fuga teria ocorrido.

Uma operação conjunta entre as forças de segurança nacional e estadual foi montada para a recaptura dos foragidos. O apoio das forças de segurança do Ceará e da Paraíba também foi requisitado.



Por meio de nota, a Polícia Federal informou que foi acionada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e está tomando todas as providências necessárias para a recaptura dos foragidos e a apuração das circunstâncias da fuga.

Também por meio de nota, o Governo do RN informou que a Secretaria de Estado da Segurança da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED/RN), juntamente com a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (SEAP/RN), estão dando total apoio ao Sistema Prisional Federal.

Informou, ainda, que o patrulhamento aéreo está sendo realizado, por meio do helicóptero Potiguar 02, que já está em Mossoró, enquanto o Potiguar 01 permanece em Natal.

“Importante destacar que o Governo do Estado já fez contato com as secretarias de Segurança Pública da Paraíba e do Ceará para a realização de ações integradas de reforço policial nas divisas entre os estados”, diz a nota.

O presídio federal de Mossoró está há cerca de 15 quilômetros de distância da zona urbana do município, na RN 015, rodovia que liga Mossoró ao município de Baraúna.

A Penitenciária foi inaugurada no dia 3 de julho de 2009 e, juntamente com outras 4 unidades, compõem o sistema penitenciário federal brasileiro. As demais unidades estão localizadas em Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Porto Velho (RO) e Brasília (DF).

A unidade de Mossoró é a primeira a registrar fuga de presos.