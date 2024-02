Arrastão com Grafith consagra o maior carnaval da história de Grossos

Com um público estimado em cerca de 20 mil pessoas, o carnaval de Grossos confirmou a expectativa dos organizadores de que este é o maior carnaval já realizado na cidade. Mesmo após o percurso com Grafith, milhares de foliões grossenses e de cidades vizinhas ainda se divertiram ao som das atrações Rastro de Menina, Thiago Freitas, Bota pra Torar e Mozão. A folia continuam hoje (14), a partir das 16h, com a Quarta de Mel, tradicional mela-mela que contará com arrastões animados pela cantora Aline Reis e pelo ex-líder da banda Pimenta Nativa, Serginho Pimenta.

Público recorde, organização e segurança marcaram o arrastão da banda Grafith em Grossos nessa terça-feira (13). Em cima do Trio Boladão, o grupo natalense puxou uma multidão estimada em cerca de 20 mil pessoas, confirmando a expectativa dos organizadores de que este é o maior carnaval já realizado na cidade.



“Um mar de gente foi às ruas celebrar essa festa maravilhosa que gera dividendos para o município através do turismo e do fomento à economia local. Estou muito feliz com os resultados do evento, cujo sucesso inegável pode ser comprovado em cada detalhe dos dias de folia”, destacou a prefeita Cinthia Sonale.



Mesmo após o percurso com Grafith, milhares de foliões grossenses e de cidades vizinhas ainda se divertiram ao som das atrações Rastro de Menina, Thiago Freitas, Bota pra Torar e Mozão. Essa extensa grade de atrações, contudo, não encerrou a programação carnavalesca na urbe salineira.



Os festejos continuam hoje (14), a partir das 16h, com a Quarta de Mel, tradicional mela-mela que contará com arrastões animados pela cantora Aline Reis e pelo ex-líder da banda Pimenta Nativa, Serginho Pimenta.