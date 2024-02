Buscas por fugitivos da penitênciária se voltam para o Rancho da Caça após residência ser arrombada

Uma residência foi arrombada no Rancho da Caça, na zona rural de Mossoró, nesta quinta-feira (15). Pela proximidade, a suspeita inicial é que o arrombamento possa ter sido cometido pelos dois apenados que fugiram da penitenciária federal.

A fuga aconteceu na madrugada desta quarta-feira (14). Rogério da Silva Mendonça, de 36 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 34 anos, também conhecido como "Tatu" ou "Deisinho". Os dois são naturais do estado do Acre e fazem parte da facção Comando Vermelho.

Eles cumpriam pena no presídio federal desde setembro de 2023, respondendo por diversos crimes, entre eles, homicídio. Foram transferidos para Mossoró após uma rebelião em um presídio de segurança máxima, localizado no Acre.

Segundo o morador que teve a casa arrombada, os suspeitos levaram do local biscoito, roupas, tênis, melancia, queijo, pão de forma, margarina e fósforo.



Desde que o caso veio a público, uma operação integrada envolvendo as forças de segurança federais, estaduais e até de estados vizinhos, foi montada na cidade de Mossoró, visando a recaptura dos foragidos.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, também tomou uma série de medidas para apurar como a fuga ocorreu e se houve conivência de agentes. Entre as medidas, o ministro afastou os diretores e já designou interventores.

As forças de segurança seguem fazendo buscas na região, inclusive com uso dos helicópteros da Polícia Rodoviária Federal e do Potiguar 02, da secretaria de segurança pública do Rio Grande do Norte.



Com o passar das horas, a tendência é que comece a ser ampliado o raio de busca pelos dois fugitivos. Falta esclarecer, ainda, por onde os dois saíram, sem que fossem vistos.