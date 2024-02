“É muito provável que os procedimentos de segurança não foram empregados como deveriam”. Segundo o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, a prioridade é recapturar os fugitivos. Ele afirmou, durante coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (15), que todas as medidas estão sendo tomadas para garantir que as penitenciárias continuem com a mesma confiabilidade e que nenhuma ocorrência como esta de Mossoró volte a se repetir.

O secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, concedeu entrevista coletiva, na manhã desta nesta quinta-feira (15), para falar sobre as buscas por dois detentos que fugiram da penitenciária federal de Mossoró.

Segundo o secretário, prioridade é recapturar os fugitivos, identificados como Rogério da Silva Mendonça, de 36 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 34 anos, também conhecido como "Tatu" ou "Deisinho".

André Garcia afirmou que, também, que todas as medidas estão sendo tomadas para garantir que as penitenciárias continuem com a mesma confiabilidade e que nenhuma ocorrência como esta de Mossoró volte a se repetir.



O sistema penitenciário federal do Brasil é composto por 5 penitenciárias de segurança máxima, localizadas em Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Mossoró (RN), Porto Velho (RO) e Brasília (DF). A unidade de Mossoró é a primeira a registrar fuga de presos.

Ainda segundo o secretário, é cedo para afirmar o que teria acontecido para que os presos conseguissem escapar do local, mas que já foi instaurado um inquérito pela Polícia Federal, bem como pela corregedoria do sistema penal, para apurar os fatos e garantir as devidas punições, caso venha a se comprovar algum tipo de facilitação.