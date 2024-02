Governadora confirma vinda do Ministro da Justiça à Mossoró neste domingo, dia 18

Ricardo Lewandowski vai a Mossoró para acompanhar pessoalmente os trabalhos de mais de 300 policiais, usando helicóteros, drones e cães farejadores, para localizar os fugitivos Tatu e Martelo, que escaparam do Penitenciária Federal possivelmente na madrugada de quarta-feira de cinzas, dia 14 e até a tarde deste sábado, 17, não havia sido recapturados. Os fugitivos estariam numa região de mata na região da Serra Mossoró, perto do presídio que fugiram.

O ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça, chega a Mossoró-RN, na manhã deste domingo, dia 18, para acompanhar pessoalmente a força tarefa que está trabalhando dia e noite para recapturar os fugitivos Rogério da Silva Mendonça, o Martelo, e Deibson Cabral Nascimento, o Tatu, da Penitenciária Federal de Mossoró-RN. Esta é a primeira fuga do sistema prisional federal, desde sua criação, em 2006, para prender os homens mais temidos do Brasil.

A fuga misteriosa de Tatu e Martelo aconteceu, segundo as autoridades, na madrugada de quarta-feira de cinzas, dia 14. No mesmo dia, o ministro Ricardo Lewandowski enviou o secretário de Políticas Públicas Penais, André de Albuquerque Garcia, para promover uma intervenção federal na Penitenciária de Segurança Máxima, em Mossoró.

A diretoria da penitenciária foi afastada e em seu lugar assumiu o policial penal Carlos Luis Vieira Pires, que veio da Brasília (DF).

Conheça melhor o nono diretor da Penitenciária Federal de Mossoró.

Em Mossoró, o secretário André Garcia, ao lado de várias autoridades da Polícia Federal no Rio Grande do Norte, concedeu entrevista, mas não adiantou detalhes como se deu a fuga e nem como estava sendo as investigações para descobrir as circunstâncias que permitiram a fuga de Tatu e Martelo. Garantiu, no entanto, que as medidas que estão sendo adotadas vão impedir que nunca mais ocorra uma fuga de um dos cinco presídios federais no Brasil.



À noite, ainda na quinta-feira, 15, o próprio ministro Ricardo Lewandowski, concedeu entrevista coletiva em Brasília (DF), detalhou como ele foi informado que a fuga aconteceu (por uma lâmpada e os presos usando alicate de uma obra) e as medidas que está adotando para reestruturar os cinco presídios federais.

Entre as medidas, o ministro solicitou a convocação imediata de 80 policiais penais, para reforçar a segurança dos presídios. Em contato com o MH, o representante dos policiais penais no Brasil disse que haviam sido solicitados concurso para 1.400 homens. Neste concurso, realizado em 2020, foram aprovados 900 policiais penais.

Na sexta-feira, três dias após a fuga misteriosa de Martelo e Tatu, chegou a região um jato da Polícia Federal com a força de elite da corporação. Pousou em Aracati-CE. Neste sábado, 17, chegou a Mossoró a Governadora Fátima Bezerra e o secretário Estadual de Segurança, coronel Francisco Araújo. Se reuniram com o Secretário Nacional de políticas Penais, André Garcia, no Gabinete da Reitoria e confirmaram a vinda do ministro a Mossoró.

O ministro Ricardo Lewandowski saiu de Brasília por volta das 7 horas, na companhia do diretor-geral da Polícia Federal, Gustavo Souza. Em Mossoró, Lewandowski deve se reunir com o secretário de Polícias Públicas Penais, André Garcia, e a governadora Fátima Bezerra, que já se encontra na cidade. Não tem informação se vai ter entrevista coletiva.