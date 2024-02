Polícia de Umarizal prende suspeito de executar membros de facção rival no município. José Alexandre Pinheiro da Silva, conhecido como Alexandre do Bar do Galo, foi preso no sábado, no mesmo município. Segundo as investigações, ele recebia ordens de um grupo criminoso atuante em outro estado para executar “faccionados” de outra facção criminosa. Teria sido o responsável pela morte de, pelo menos, três pessoas, encontradas mortas na zona rural de Umarizal. Os corpos das vítimas foram encontrados com as mãos amarradas e com as cabeças decapitadas. Alexandre também foi autuado por resistir a prisão, falta de habilitação para dirigir e conduzir veículo automotor sob efeito de álcool ou droga.