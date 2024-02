Sétimo dia de buscas: Corregedoria afasta equipe do Serviço de Inteligência da Penitencíaria Federal

A informação foi publicada pelo jornal O Globo, do Rio de Janeiro. A ordem de afastar os três policiais penais partiu de Marlene Inês Rosa, corregedora-geral da Secretaria Nacional de Polícias Penais do Ministério da Justiça. Nesta quarta-feira, 21, completam exatamente uma semana da fuga de Tatu e Martelo da Penitenciária Federal de Mossoró-RN. Na Polícia Federal, tem investigações em andamento para identificar com precisão como se deu a fuga e se tem policiais penais envolvidos. Sobre os fugitivos, não se tem mais informações que foram vistos.