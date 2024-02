Ré é condenada a pena de 6 anos e 5 meses no semiaberto por matar moradora de rua em Mossoró. Ana Paula Batista da Costa, conhecida como “Nega Paula”, de 33 anos, foi condenada pelo crime de homicídio simples cometido contra Joana Darc de Araújo Mendonça. De acordo com a promotoria, as duas qualificadoras (motivação fútil e crime cometido por meio de emboscada) que haviam sido apresentadas na denúncia inicial não se sustentaram. Não houve qualquer testemunha que corroborasse a motivação do crime e o fato aconteceu durante uma briga, onde as duas chegaram às vias de fato, o que derruba a tese de que a vítima teria sido pega de surpresa.