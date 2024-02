Homem condenado por tentativa de homicídio em Apodi é preso no município de Mossoró. A prisão de Antônio Soares de Oliveira Júnior, de 31 anos, aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (23), em uma churrascaria localizada às margens da BR-304, em Mossoró. Ele havia quebrado o vidro e causado transtorno em um ônibus no qual viajava de Fortaleza para Natal, motivo pelo qual a PM foi acionada. No local, os policiais constaram que Antônio era foragido da justiça, condenado a 9 anos e 6 meses de prisão, por uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 25 de março de 2017, no Assentamento Tabuleiro Grande - Sítio de Góis, no município de Apodi.