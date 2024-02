O turismo brasileiro continua crescendo – por quê?

Para explorar todo esse potencial, o Governo brasileiro tem feito esforços para atrair ainda mais turistas e investimentos para o setor. No momento, o Brasil ocupa a 15ª posição no ranking de países mais seguros para viajar, de acordo com a seguradora americana Berkshire Hathaway Travel Protection.

O Brasil, conhecido por suas praias paradisíacas, samba e carnaval tem muito mais a oferecer para os turistas. Além dos apelos naturais, há festas típicas regionais, diversas opções gastronômicas e passeios para quem busca sossego ou aventura. Para explorar todo esse potencial, o Governo brasileiro tem feito esforços para atrair ainda mais turistas e investimentos para o setor. No momento, o Brasil ocupa a 15ª posição no ranking de países mais seguros para viajar, de acordo com a seguradora americana Berkshire Hathaway Travel Protection.

Passagens por valores atrativos

Uma das principais vantagens do Brasil em relação a outros países, é a quantidade de voos disponíveis, provenientes das mais diversas localidades ao redor do globo e, por isso, os valores tendem a ser bastante competitivos. Para aqueles que compram a partir do exterior, as passagens tendem a ter valores mais baixos. Para conseguir os mesmos descontos, saiba mais sobre VPN e como esse recurso pode garantir preços melhores para aqueles que utilizam esse serviço.

Esforços conjuntos pelo setor

O setor do turismo no Brasil corresponde a 8,1% do Produto Interno Bruto (PIB), porém o Governo pretende aumentar essa arrecadação até o ano de 2027, quando pretende atingir a marca de 10 milhões de turistas estrangeiros por ano no Brasil. Para isso, já está fazendo alguns movimentos como:

● Promoção do País em vetores internacionais de turismo, gerando curiosidade no público alvo;

● Profissionalização de pequenos e microempresários do setor por meio do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas);

● Capacitação de profissionais que trabalham nos principais serviços do segmento;

● Fomento de melhores práticas de segurança em portos e aeroportos.





Fonte: Unsplash

Pontos turísticos renovados

Os mais diversos pontos turísticos estão recebendo mais atenção, justamente para se elevarem a padrões internacionais de segurança e de técnicas de atenção ao público.

● Rio de Janeiro: Com problemas sérios por questões de segurança, o Rio conta com ajuda Federal em dias de maior circulação de pessoas em festas e feriados. Pontos turísticos como o Cristo Redentor, a Roda Gigante e o Museu do Amanhã contam com padrões de organização e segurança bem altos, não devendo nada para atrações internacionais;

● Porto de Galinhas: Conhecida por suas praias de tirar o fôlego, a região conta diversos serviços locais de microempreendedores que vivem exclusivamente da renda advinda do turismo. A profissionalização em massa desses serviços elevou o padrão do que é oferecido, sem contar as novas oportunidades que surgiram a partir do entendimento das necessidades desses turistas;

● Belém: Pode não ser o destino mais popular entre os estrangeiros, mas recebeu diversas reformas recentes em suas construções históricas e vai continuar investindo em infraestrutura ao longo dos próximos anos. A reformulação do centro antigo e do Mercado Ver-o-Peso deve ser finalizada em 2025.

Potencial em constante evolução

O Brasil recebeu 5,9 milhões de turistas internacionais em 2023, de acordo com dados da Embratur (Empresa Brasileira de Turismo). Seu potencial para crescimento é enorme, visto que atualmente, mesmo sendo um destino reconhecidamente atrativo, não explora totalmente seu potencial. Com as novas medidas que estão sendo fomentadas pelo Governo e outros players do setor, é plausível estimar que em 2027, o País se encontre no patamar esperado, tido como um dos destinos favoritos dos estrangeiros.