“Tô com medo”, diz Seu Raimundo, de 77 anos, da Comunidade de Juremal. A reportagem do Mossoró Hoje ouviu moradores das comunidades que estão na rota de fuga de Daibson Cabral Nascimento, o Tatu, de 33 anos, e Rogério da Silva Mendonça, o Martelo, de 36 anos, do Presídio Federal de Mossoró. Raimundo Mendes, de 77 anos, mora na comunidade de Juremal. O agricultor aposentado conta que sai de casa com medo e que sua esposa Jacinta fica preocupada, mas que ele precisa cuidar dos animais e também do roçado.

FOTO: CEZAR ALVES