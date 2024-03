Polícia prende suspeitos de um homicídio ocorrido em 2023, em Mossoró. A equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mossoró cumpriu dois mandados de prisão, na manhã desta quinta-feira (28), contra um homem suspeito de ordenar a morte de David Edson Nogueira Rocha e outro de ser o autor do homicídio. O crime aconteceu no dia 28 de novembro de 2023, em uma localidade conhecida como Baixinha, no Dom Jaime Câmara. A motivação do crime teria sido o desentendimento entre o mandante e a vítima em relação à questão do tráfico de drogas na região.

A equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mossoró cumpriu dois mandados de prisão, na manhã desta quinta-feira (28), sendo um contra Antônio Alan Nunes da Silva e outro contra Jefferson Cleiton de Souza Monteiro.

O primeiro é acusado de ter matado a tiros David Edson Nogueira Rocha. Ele foi preso na manhã de hoje. Já o segundo é apontado como mandante do homicídio. Ele já se encontra custodiado no sistema prisional, respondendo por outro crime. O mandado de prisão foi cumprido no local.

David foi perseguido e assassinado com vários disparos de arma de fogo, no dia 28 de novembro de 2023, em uma localidade conhecida como Baixinha, no Dom Jaime Câmara.

As investigações apontaram que o crime teria sido motivado por desentendimento entre o mandante e a vítima com relação à questão do tráfico de drogas na região.



Após a prisão, Antônio Alan Nunes da Silva foi ouvido na DHPP e, em seguida, será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.