Prefeitura de Mossoró disponibiliza contentor de lixo em diferentes pontos da cidade

A Prefeitura de Mossoró, por meio do programa “Mossoró Limpa”, está disponibilizando diversos pontos de descarte e coleta de lixo em diferentes áreas da cidade, visando manter a limpeza e organização do município.

Essa iniciativa é fundamental para garantir a preservação do meio ambiente e a saúde pública, uma vez que o descarte inadequado de resíduos pode causar diversos problemas, como proliferação de doenças e poluição do solo e da água.

Os pontos são escolhidos de acordo com estudos de necessidades dos bairros, priorizando espaços onde há índice recorrente de descarte irregular do lixo. As ações são coordenadas pela Secretaria Municipal de Urbanismo Meio Ambiente e Serviços Urbanos (Semurb).



A população deve utilizar esses pontos de forma consciente, descartando corretamente seu lixo e contribuindo para a sustentabilidade do município. Além disso, é importante salientar que a Prefeitura promove campanhas educativas para conscientizar a população sobre a importância da coleta seletiva e da redução do desperdício.



É fundamental também destacar que está acontecendo fiscalização efetiva para combater o descarte irregular de resíduos, garantindo assim um ambiente mais saudável para todos. Por fim, a colaboração de todos é essencial nesse processo, para que juntos possamos criar um ambiente mais limpo e saudável para as presentes e futuras gerações.



Há pontos com coletores no cruzamento das ruas Joaquim Nabuco com Aroldo Gurgel, no bairro Alto da Conceição; no cruzamento das ruas Antônio Delmiro com Romualdo Galvão, no bairro Belo Horizonte; e no cruzamento das ruas Olavo Bilac com Pedro Rodrigues, no bairro Lagoa do Mato.