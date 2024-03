Prefeitura inicia construção de creche na Maísa, zona rural de Mossoró. A construção da Unidade é mais uma das mais de 40 obras que estão sendo dada ordens de serviço, e faz parte do programa “Mossoró Realiza”, juntamente com o “Mossoró Cidade Educação”, ambos programas de investimento em obras e educação, trazendo melhorias para a população mossoroense.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, assinou nesta quinta-feira (29), a ordem de serviço autorizando a construção da Unidade de Ensino Infantil (UEI), na Comunidade Poço 10, no Polo Maísa, zona rural de Mossoró.

A construção da Unidade é mais uma das mais de 40 obras que estão sendo dada ordens de serviço, e faz parte do programa “Mossoró Realiza”, juntamente com o “Mossoró Cidade Educação”, ambos programas de investimento em obras e educação, trazendo melhorias para a população mossoroense.

“A partir de agora começa a construção da unidade nessa importante comunidade, com a mesma qualidade das unidades da zona urbana, pois o nosso compromisso é ver toda criança matriculada, estudando, com material novo e em uma escola de qualidade e digna. Tudo isso para motivar as crianças e dar tranquilidade aos pais,” disse Allyson.

A comunidade receberá uma Unidade nova, moderna, com equipamentos novos e de qualidade, climatizada e com acessibilidade para receber cerca de 50 crianças.

“Aqui é mais um sonho que a gente realiza através do “Mossoró Realiza” e “Mossoró Cidade Educação”, finalizou o prefeito.