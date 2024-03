Fevereiro de 2024 foi o mês menos violento dos últimos 14 anos no RN. Ao todo, 59 mortes violentas intencionais foram registradas no estado ao longo do segundo mês do ano, ou seja, este foi o melhor resultado já contabilizado para o mês de fevereiro desde 2011, quando 78 pessoas foram assassinadas no Rio Grande do Norte. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (4), pela Sesed.