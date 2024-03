Ministro das Cidades assegura construção de 2,8 mil casas pelo MCMV no RN

O governador em exercício, Walter Alves, e o ministro das Cidades Jáder Filho discutiram parcerias nas áreas da habitação, mobilidade urbana e saneamento básico. O encontro ocorreu nesta terça-feira (05), em Brasília, na sede do Ministério e tratou de parcerias nas áreas da habitação, mobilidade urbana e saneamento básico. A confirmação foi para a construção de 2.800 moradias no Rio Grande do Norte pelo programa Minha Casa Minha Vida.

Em reunião no Ministério das Cidades, o governador em exercício, Walter Alves, ouviu do ministro Jáder Filho a confirmação para a construção de 2.800 moradias no Rio Grande do Norte pelo programa Minha Casa Minha Vida.

O encontro ocorreu nesta terça-feira (05), em Brasília, na sede do Ministério e tratou de parcerias nas áreas da habitação, mobilidade urbana e saneamento básico.



O ministro enfatizou que “as moradias do Minha Casa Minha Vida para o RN são uma determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o Rio Grande do Norte também terá a versão Rural do programa", afirmou Jáder Filho.

"Contem sempre com nosso apoio. Essa é a orientação do presidente, trabalharmos juntos para tornar cada vez mais forte o pacto federativo", concluiu.