Lidiane Marques atinge reajuste salarial de 51,81% para professores durante sua gestão

A prefeita de Tibau, Lidiane Marques anunciou nesta terça-feira (5), a assinatura do projeto de lei que garante um novo aumento salarial de 3,62% para os professores da cidade. Com isso, o reajuste acumulado durante a gestão atinge agora a marca de 51,81%.



Desde o início de seu mandato, Lidiane tem reafirmado o compromisso de valorizar os educadores da Rede Municipal de Ensino, assegurando todos os seus direitos. Esse aumento salarial reflete o empenho da administração em reconhecer a importância dos professores e valorizar seu trabalho.



A medida faz parte de uma série de iniciativas voltadas para o fortalecimento do setor educacional em Tibau. A Prefeita reiterou o compromisso de continuar avançando na área para a categoria, com objetivo de proporcionar uma educação de qualidade para todos os estudantes da rede municipal.