Reitora da Uern visita sede da Google e trata de parcerias para o ensino universitário no RN

Ao lado da professora Jéssica Figueiredo, Cicilia foi recebida por Marici Marchini, líder de Educação Pública do Google. Durante o encontro, Cicilia tratou de parcerias e o universo de possibilidades diante das novas tecnologias para o ensino universitário no Rio Grande do Norte. “Iniciamos conversas promissoras sobre parcerias e a expansão dos serviços para o fortalecimento tecnológico da Uern para que possamos oferecer mais oportunidades à nossa comunidade acadêmica”, comemora a Reitora.

A reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), Cicilia Maia visitou nesta terça- feira (05) a sede da empresa Google em São Paulo. “Explorando novas possibilidades na sede do Google São Paulo”, foi o que a Reitora Cicilia Maia postou nas suas redes sociais.



A Reitora está em São Paulo para receber pelo segundo ano consecutivo o Selo ODS Educação. A iniciativa é realizada pelo Instituto Selo Social, UNB2030 e GTAgenda2030, com intuito de reconhecer projetos que contribuem com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), além de estimular a participação das unidades de educação em iniciativas que auxiliem no alcance das metas da Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU).

A Uern foi contemplada através de 28 projetos, relacionados em 13 dos 17 objetivos definidos pela ONU. Na primeira edição, a Uern foi contemplada através de uma iniciativa do ODS 5 (Equidade de Gênero).

“Esses projetos contemplados retratam ações de diversos objetivos sustentáveis com a missão objetiva da construção de um mundo mais justo, mais igualitário. Queremos externar nossa gratidão e o nosso reconheciemento a todas as pessoas da nossa comunidade acadêmica e da sociedade que é atendida direta ou indiretamente através destas ações. Enquanto universidade socialmente referenciada, inclusiva, includente e sustentável, temos a responsabilidade de realizar essas e outras ações e de incentivar outras pessoas dentro e fora da universidade a fazer mais pela sustentabilidade”, afirmou a reitora Cicília Maia, que recebeu a premiação ao lado da assessora técnica da reitoria e coordenadora da certificação na Uern, Jéssica Figueiredo, e da pró-reitora adjunta de extensão, Anairam Medeiros.



Os certificados foram entregues na noite desta terça-feira (05) de março, em São Paulo. 39 instituições de ensino do Brasil foram certificadas. Ao todo, foram certificados 889 impactos sociais, por meio de 360 projetos desenvolvidos por unidades de ensino públicas e privadas. A programação de premiação contou também com uma Mesa Redonda sobre o tema “Diálogos sobre os ODS na Educação”, com representantes da Comissão Nacional Para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – CNODS, Instituto Selo Social, Rede Temática de Extensão UNESP Agenda 2030, Rede Estratégia ODS, UNB2030 e Programa Cidades Sustentáveis.