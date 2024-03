Prefeito Bibiano apresenta propostas para 2024 na abertura dos trabalhos do legislativos

A Leitura da Mensal Anual do Poder Executivo, marca também a prestação de contas do que foi feito em 2023, com o orçamento do municípío, e o que está projetando para o ano corrente. O presidente da Câmara Municipal, vereador Thiago Freitas, destaca que os trabalhos serão abertos ás 9 horas e considera importante a presença da população da Serra do Mel a sede do Poder Legislativo Municipal para acompanhar a fala do prefeito Josivan Bibiano de Azevedo.