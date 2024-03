Prefeitura de Serra do Mel regulariza abastecimento das vilas do Norte

Trabalho do Poder Executivo, com apoio da Câmara Municipal de Serra do Mel, é perfurar um poço profundo na Vila Brasília, para também regularizar, em caráter definitivo, o abastecimento na região Central. Este trabalho deve começar nos próximos dias.

A Secretaria Municipal de Recursos Hídricos da Prefeitura Municipal de Serra do Mel-RN, concluiu, com sucesso, a substituição do grupo de motor bomba do poço P02, que desempenha um papel crucial no abastecimento de água das vilas Amazonas, Pará, Ceará e Piauí, ao norte da vila Central do Município.

Na Vila Brasília, o prefeito Josivan Bibiano de Azevedo, anunciou na ocasião da abertura dos trabalhos do Poder Legislativo, que vai iniciar nos próximos dias os trabalhos de perfuração de um poço profundo e equipá-lo. Um investimento de R$ 12 milhões.

Com relação as vilas do Norte (Amazonas, Pará, Ceará e Piauí), após uma interrupção no funcionamento do poço devido à queima da bomba, a equipe agiu rapidamente para realizar a substituição, resultando na normalização imediata do fornecimento de água.

O sucesso dessa intervenção ressalta o comprometimento e a eficiência da equipe responsável pelo gerenciamento dos recursos hídricos municipais, além de evidenciar o cuidado com o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos de Serra do Mel.

O abastecimento da Serra do Mel é uma questão difícil de ser feita, pois o território do município não reúne condições geográficas para se construir um reservatório, seja açude ou barragem. A terra é plana e arenosa. Resta abastecimento por adutora e poços.

Na região Norte, precisamente nas imediações da Vila Acre, no assentamento Carajás, a Prefeitura já perfurou poços profundos e construiu sistemas de adutor para abastecer as vilas, que são distantes 5 km uma das outras. O mesmo trabalho foi feito ao oeste, leste e sul.

Atualmente, o trabalho do Poder Executivo, com apoio da Câmara Municipal, é perfurar o poço profundo na região da Vila Brasília, que fica geograficamente no centro do território do município. Esperam alcançar uma alta vazão para resolver, em definitivo, a questão do abastecimento do município de Serra do Mel.

Em contato com a imprensa, o presidente da Câmara Municipal de Serra do Mel, vereador Thiago Freitas, disse que o município vive o seu melhor momento, desde sua criação. Observa que isto pode ser comprovado através do IBGE, que aponta o município com a melhor renda per capita da região Oeste do Rio Grande do Norte.