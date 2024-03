Sem pistas, MJ reitera recompensa de 30 mil e disponibiliza três números de contato

Para a Força Tarefa, Deibson Cabral do Nascimento, o Tatu, de 33 anos, e Rogério da Silva Mendonça, o Martelo, de 35 anos, ainda estão cercados na região que compreende entre a cidade de Baraúna-RN e a Reserva Nacional da Furna Feia. Ao avista-los, o cidadão deve manter a calma, evitar confronta-los e ligar com urgência para Telefones: • (84) 98132 – 6057 • (84) 3324 – 7506 • (84) 3324 – 7585. Não precisa se identificar.

Sem pistas há seis dias dos fugitivos Deibson Cabral do Nascimento, o Tatu, de 33 anos, e Rogério da Silva Mendonça, o Martelo, de 35 anos, o Ministério da Justiça pede ajuda novamente a população da zona rural de Mossoró-RN e de Baraúna-RN, para, no caso de avistar ou tiver qualquer contato visual, avisar as autoridades. Veja os números abaixo.

O último contato visual com os dois fugitivos foi feito por um agricultor no dia 2 de março. Devido às chuvas, os policiais e os cães farejadores perderam o rasto. As pistas dos dois dentro do perímetro de buscas, que compreende uma enorme área da cidade de Baraúna a região da Reserva Nacional da Furna Feia, voltaram a dar sinais no dia 12.

Desde então, não mais as autoridades policiais conseguiram encontrar rastos dos fugitivos. Já revistaram casas em Mossoró e também na região conhecida por Lagoa do Xavier, neste final de semana, mas, neste caso, segundo as autoridades, não foi detectado tecnicamente que os dois fugitivos estiveram nesta comunidade, que fica perto da Serra Mossoró.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) observa que está ofertando recompensa de R$ 15 mil a quem fornecer informações que auxiliem na captura de cada um dos foragidos em Mossoró, totalizando R$ 30 mil em caso de captura de ambos.

A recompensa será concedida em dinheiro, com verba federal, pela Polícia Federal. A colaboração da população é essencial para auxiliar na captura de Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça.

Segundo informações força-tarefa de busca dos fugitivos, eles ainda estão na região e a população deve ficar atenta e reportar qualquer informação às autoridades. "É fundamental a integração e o apoio da população para garantir a segurança de todos", ressaltou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

As autoridades também divulgaram recomendações aos moradores do perímetro que acreditam que os dois fugitivos estão escondidos, cercados pelos policiais da Força Tarefa.

Confira alguns passos a seguir em caso de informações ou identificação dos fugitivos:

• Colabore com as investigações: esteja disponível para colaborar com as autoridades, fornecendo mais informações que possam ajudar na localização e captura dos procurados.

• Mantenha a calma: ao identificar um procurado, mantenha a calma e evite confrontos diretos. Sua segurança é primordial.

• Anonimato garantido: Utilize os canais de denúncia disponíveis, como o Disque Denúncia (181), para garantir o anonimato e realizar denúncias de forma segura, sem a necessidade de se identificar.

• Contate as autoridades: informe imediatamente a Polícia Militar (190) ou a Polícia Civil (197) sobre a situação, fornecendo todas as informações disponíveis, como características físicas, localização precisa e quaisquer outros detalhes relevantes.

Para reportar qualquer informação ou situação suspeita, entre em contato pelos números abaixo, garantindo seu anonimato:

Telefones:

• (84) 98132 – 6057

• (84) 3324 – 7506

• (84) 3324 – 7585