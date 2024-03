Jovem é morto a tiros no Assentamento Oziel Alves; segundo homicídio em Mossoró em menos de 24h. O crime aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (28). A vítima foi identificada como Darlyson Ramon Ferreira da Silva, de 22 anos. De acordo com a polícia militar, a namorada de Darlyson informou que os dois estavam deitados na cama, quando chegou um homem alto e moreno, usando capacete, e efetuou dois disparos contra ele. O rapaz morreu no local. A PM isolou a cena do crime e aguarda o Itep e a equipe da DHPP para iniciar as investigações.