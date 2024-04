Ao longo da história da NBA, vários jogadores exemplificaram a maestria na posição de armador, deixando uma marca indelével no esporte com sua habilidade, liderança e QI de basquete incomparáveis. Vamos fazer uma viagem no tempo para celebrar os melhores armadores da história da NBA, cujas contribuições moldaram o jogo que amamos.

No panteão da grandeza do basquete, poucas posições têm tanta responsabilidade, delicadeza e importância estratégica quanto a do armador.

Ao longo da história da NBA, vários jogadores exemplificaram a maestria na posição de armador, deixando uma marca indelével no esporte com sua habilidade, liderança e QI de basquete incomparáveis. Vamos fazer uma viagem no tempo para celebrar os melhores armadores da história da NBA, cujas contribuições moldaram o jogo que amamos.

1. Magic Johnson

Quando se discute os melhores armadores da história da NBA, um nome invariavelmente aparece no topo: Earvin "Magic" Johnson.

Com 1,80 m de altura, Magic revolucionou a posição de armador com sua combinação única de tamanho, habilidade e visão de quadra.

Cinco vezes campeão da NBA com o Los Angeles Lakers, Magic Johnson deslumbrou os torcedores com seus passes chamativos, manuseio impecável da bola e capacidade de controlar o ritmo do jogo.

Sua rivalidade com Larry Bird durante a década de 1980 cativou os entusiastas do basquete em todo o mundo e elevou a NBA a níveis de popularidade sem precedentes. O impacto de Magic Johnson transcendeu a quadra, abrindo caminho para que as futuras gerações de armadores redefinissem a posição.

2. Oscar Robertson

Muito antes de Magic Johnson entrar em quadra, Oscar Robertson, carinhosamente conhecido como "The Big O", estabeleceu o padrão de excelência na posição de armador.

Pioneiro da versatilidade, Robertson possuía uma rara combinação de proeza na pontuação, capacidade de rebote e habilidades de criação de jogadas.

Na temporada de 1961-62, ele se tornou o primeiro jogador na história da NBA a ter uma média de triplo-duplo em uma temporada inteira, um feito inigualável até Russell Westbrook reproduzi-lo mais de meio século depois.

A influência de Robertson no esporte foi muito além de suas estatísticas, pois ele usou sua plataforma para defender os direitos dos jogadores e a justiça social, deixando um legado duradouro dentro e fora das quadras.

3. John Stockton

Embora não tenha a estatura física de Magic Johnson ou Robertson, o impacto de John Stockton no jogo de basquete é igualmente profundo.

Como o armador por excelência, Stockton foi um exemplo de altruísmo, trabalho em equipe e QI de basquete durante sua ilustre carreira no Utah Jazz.

Junto com Karl Malone, Stockton formou uma das duplas mais formidáveis da história da NBA, orquestrando o ataque do Jazz com precisão cirúrgica.

A incomparável visão de quadra de Stockton e sua incrível capacidade de encontrar seus companheiros de equipe em posições de pontuação lhe renderam a distinção de ser o líder de todos os tempos da NBA em assistências e roubos de bola, recordes que podem resistir ao teste do tempo pelas próximas gerações.

4. Isiah Thomas

Um dínamo diminuto nas quadras, Isiah Thomas consolidou seu lugar entre os maiores armadores da história da NBA com sua tenacidade, liderança e atuações decisivas.

Liderando o Detroit Pistons em campeonatos consecutivos da NBA em 1989 e 1990, Thomas incorporou a garra e a resiliência de suas equipes "Bad Boys" do Pistons.

Apesar de seu tamanho, Thomas atacava o aro sem medo, distribuía assistências certeiras e impunha respeito aos adversários com seu espírito competitivo.

Suas batalhas com Magic Johnson e os Lakers nas finais da NBA estão gravadas na história do basquete, mostrando a capacidade de Thomas de estar à altura da ocasião no palco mais grandioso.

5. Stephen Curry

Na era moderna do basquete, poucos jogadores revolucionaram o jogo como Stephen Curry.

Como arquiteto da dinastia do Golden State Warriors na década de 2010, Curry transformou a posição de armador com seus arremessos de longa distância sem precedentes e sua magia fora dos dribles.

Duas vezes o Jogador Mais Valioso da NBA e quatro vezes campeão da NBA, o impacto de Curry vai além de seus prêmios individuais, pois ele inaugurou a era do "basquete sem posição" e reformulou as estratégias ofensivas em toda a liga.

Sua combinação de proeza nos arremessos, habilidade no manuseio da bola e carisma contagiante o cativou entre os fãs do mundo todo, solidificando seu status como um dos maiores armadores de todos os tempos.

