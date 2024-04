Tatu e Martelo já estão de volta na Penitenciária Federal de Mossoró

Transferência de Macapá, no Pará, para Mossoró, no Rio Grande do Norte, aconteceu durante a madrugada desta sexta-feira, dia 5, no avião da Polícia Federal. Os dois apenados, após desembarque no Aeroporto Dix Sept Rosado, passaram por exames de corpo delito no ITEP e em seguida foram entregue oficialmente a Polícia Penal Federal da Penitenciária Federal de Mossoró, que tem capacidade para 208 presos em celas individuais, porém tem apenas cerca de 40 estão ocupadas.