Gigantes norueguesas inauguram nesta terça parque solar Mendubim, em Assu-RN

A Usina Fotovotaica do Mendubim, distante 14 km da cidade de Assu, terá capacidade instalada de 531 megawatts e recebeu investimento de mais ou menos 2,1 bilhões de reais. A energia que será produzida é suficiente para abastecer duas cidades do porte de Mossoró, algo em torno de 600 mil habitantes. A solenidade está prevista para acontecer ao meio dia, com a presença de representes do Ministério de Minas Energia, Governo do Estado e os principais gestores da Scatec, Equinor Asa e Hydro Rein.

As gigantes norueguesas Scatec, Equinor Asa e Hydro Rein, inauguram ao meio-dia desta terça-feira, dia 9 de abril de 2024, a Usina Fotovoltaica do Mendubim, distante 14 km da área urbana de Assú.

Trata-se do maior complexo de geração de energia solar no Rio Grande do Norte. A UFV do Mendubim terá capacidade instalada para 531 megawatts e recebeu investimento de R$ 2,1 bilhões. Durante as obras, foram empregados a mão de obra de 1.500 pessoas.

Segundo a Scatec, a energia produzida na UFV Mendubim está 60% vendida a empresa de produção de alumínio Alunorte, no município de Barcarena, do Pará-PA, num contrato de 20 anos.

O restante será negociado no mercado livre.

Na inauguração desta terça-feira, estão sendo esperados representantes do Ministério de Minas e Energia do Brasil e da Noruega, além de representantes do Governo do Estado.

O presidente da Scatec, Terje Pilskog, e diretor da companhia no Brasil, Country Manager, Aleksander Skaare, vão está presente na inauguração da maior usina fotovoltaica do RN.

Outro investimento

O primeiro da Scatec no Brasil foi Apodi Solar, com capacidade instalada de 162 MW, em Quixeré, no Estado do Ceará. Está em operação desde 2018.