Governo do Ceará lança concurso para a polícia penal com 600 vagas. O concurso será para nível médio e ainda terá 200 vagas para cadastro de reserva. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (10). O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (10). As inscrições serão realizadas no período de 26 de abril a 03 de junho de 2024, exclusivamente via internet, por meio do site da Idecan, banca responsável pelo certame. A taxa de inscrição é no valor de R$ 185.

O governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou a publicação do certame do novo concurso público da polícia penal cearense. O concurso integra uma série de ações que fazem parte de um pacote de investimentos na área de segurança pública para os próximos anos.

De acordo com o edital, serão ofertadas 600 vagas imediatas e 200 em cadastro de reserva para a carreira de Policial Penal, de nível médio.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (10), e está disponível AQUI.

As inscrições serão realizadas no período de 26 de abril a 03 de junho de 2024, exclusivamente via internet, por meio do site da Idecan, banca responsável pelo certame. A taxa de inscrição é no valor de R$ 185.



A remuneração mensal inicial do cargo de Policial Penal é composta pelo vencimento base no valor de R$ 3.074,89, mais a Gratificação de Atividade Especial de Risco (GAER) no percentual de 100% sobre o vencimento base e do Adicional Noturno, somente quando estiver submetido ao regime de plantão no período noturno.

A jornada de trabalho dos servidores é de 40 horas semanais, ressalvado o regime de plantão, que consta de 24 horas corridas por 72 horas de intervalo.

“Estudem bastante, pois precisamos destes profissionais em nosso sistema penitenciário. Para fazer o concurso é preciso ter Ensino Médio. Espero que você possa ser aprovado para prestar um importante serviço ao povo cearense”, disse Elmano de Freitas.

O secretário da administração penitenciária e ressocialização, Mauro Albuquerque, também comemorou a publicação do concurso.

“É importante salientar e agradecer o apoio do governador Elmano de Freitas em autorizar o novo concurso da polícia penal. Essa iniciativa significa muito para a categoria, pois estamos sendo reconhecidos e valorizados. A polícia penal está reescrevendo sua história, conquistando o que é de direito e alcançando mais um marco”, salienta.