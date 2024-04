Inscrições no concurso da Prefeitura de Serra do Mel podem ser realizadas até 22 de abril. Os interessados devem se inscrever por meio do site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), responsável pelo certame. A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo, sendo entre R$ 80 e R$ 100. Ao todo, estão sendo ofertadas 59 vagas para contratação imediata e mais 58 de cadastro reserva. Há vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior

As inscrições para o concurso público da Prefeitura Municipal de Serra do Mel, no Rio Grande do Norte, foram prorrogadas até o dia 22 de abril.

Os interessados devem se inscrever por meio do site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), responsável pelo certame. A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo, sendo entre R$ 80 e R$ 100.

Ao todo, estão sendo ofertadas 59 vagas para contratação imediata e mais 58 de cadastro reserva. Há vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários iniciais são de até R$ 3.315.

As vagas de nível superior são para os cargos de: professor de educação infantil; professor de ensino fundamental I; professor de português; professor de matemática; professor de educação física; professor de inglês; professor de história; professor de geografia; psicopedagogo; assistente social; psicólogo; contador; e procurador.

Já os cargos disponíveis para nível médio e fundamental são: tradutor e intérprete de libras; agente comunitário de saúde; agente de combate a endemias; orientador social; e monitor para atividades socioeducativas.

As provas estão previstas para o dia 16 de junho e serão realizadas no próprio município. O concurso é válido por dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos.