Concurso dos Correios terá vagas para níveis médio e superior; editais estão previstos para setembro

Os Correios, vinculado ao Ministério das Comunicações, terá dois editais divulgados em breve para o preenchimento de vagas dos níveis médio (cargo Agente de Correios) e superior (cargo Analista de Correios). Os detalhes foram divulgados na terça-feira (16).

O edital de nível superior tem previsão de vagas para Advogado, Analista de Sistemas, Assistente Social e Engenheiro. Os cargos vão suprir necessidades apontadas em levantamento feito pela empresa. O número de vagas está em definição.

O concurso público dos Correios é um dos compromissos assumidos pela atual gestão para atender a alta demanda registrada nos últimos anos.

No início do mês, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, reforçou, no programa de rádio da EBC, Bom dia, Ministro, que o concurso faz parte de uma das principais metas do ano para a pasta.

“Uma das principais metas esse ano é este concurso, que é muito esperado, não só pela população, mas pela empresa também, pela necessidade dela, esse concurso vai sair esse ano”, disse.

O ministro das Comunicações lembrou que em seu primeiro dia de governo, um dos primeiros atos do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi tirar os Correios da lista do Plano de Privatizações.

“Dali ele [presidente Lula] deu o comando para a gente, para mim, para o presidente da empresa [Correios] para que a gente coloque os Correios na linha do fortalecimento, que busque valorizar não só a empresa no que tange avançar em tecnologia, em novos serviços, novas parcerias, mas também valorizar o capital humano, o que fazem o Correio acontecer”.

Além disso, é uma medida de fortalecimento da estatal, que foi retirada da lista de privatizações pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu primeiro dia de governo.

O último concurso aberto pelos Correios aconteceu em 2011. Na ocasião, mais de nove mil vagas de nível médio e superior foram preenchidas.

Confira abaixo o cronograma previsto do concurso:

* Até julho – Planejamento do certame e processo para contratação da empresa especializada;

* Agosto – Contratação da banca;

* Setembro – Edital do concurso;

* Dezembro – Início das contratações.