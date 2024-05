Quais os melhores jogos da KTO?

KTO lança pesquisa ranqueando os jogos de cassino online favoritos dos jogadores

Recentemente regularizado, o mercado dos jogos de cassino online já tem seus jogos mais populares no Brasil





A KTO, operadora de jogos de cassino online que opera no Brasil, empreendeu uma pesquisa para descobrir quais são as escolhas mais populares de seus usuários entre as mais de 5.000 opções oferecidas. Confira o Top 5 abaixo:







Os dados, coletados no mês de março de 2024, demonstram que as redes sociais são grande parte da construção de popularidade dos jogos de cassino. Títulos como Fortune Tiger e Aviator viralizaram nas redes e são reconhecidos por nomes populares como “Jogo do Tigrinho” e “Aviãozinho”.



O Fortune Tiger é, indiscutivelmente, o jogo de cassino online mais popular na KTO. No TikTok, uma das maiores redes sociais no Brasil, o termo "Fortune Tiger" conta com mais de 15 mil publicações e “tigrinho” acumula mais de 22 mil.



A preferência dos brasileiros por slots fica clara nesses dados, já que 4 dos jogos do Top 5 são da categoria. A popularidade do Fortune Tiger se estende também aos outros jogos da série Fortune, todos desenvolvidos pela PG Soft.



Grande parte da atração dos slots nos cassinos online é devido a sua acessibilidade. Com uma dinâmica já conhecida pelos simpatizantes de cassino online é fácil de entender para os novatos, os slots se popularizaram como entretenimento rápido e descontraído.



Outro fator que explica a popularidade tanto dos slots quando dos crash games como o Aviator é a possibilidade de jogar várias rodadas em um curto período de tempo.



Reforçando essa noção, um estudo recente da ENV Media relatou que os jogadores de cassino online no Brasil tem uma relação saudável com os jogos, com a maioria dos entrevistados (42%) dedicando menos de 30 minutos por semana às apostas.



A possibilidade de jogar pelo celular também é importante, possibilitando que os apostadores utilizem o tempo livre entre tarefas para apostar em jogos de cassino online.



Apesar de ser um mercado que ainda está dando os primeiros passos na regularização, o público brasileiro parece já aceitar os jogos de cassino online como forma de entretenimento, abrindo espaço para o crescimento do setor e avanço não apenas das regulações, mas também do conhecimento dos apostadores.