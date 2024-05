População se une em mutirão para tapar os buracos da RN-012 em Grossos

Esta não é a primeira vez que os moradores de Grossos se mobilizam para melhorar as condições de tráfego da RN-012. Em dezembro de 2023, os moradores já haviam realizado o mesmo mutirão a fim de amenizar os buracos e melhorar o tráfego na via. Os voluntários usaram carago, um material derivado do sal, para tapar os buracos que se formaram na estrada. A prefeita da cidade de Grossos, Cinthia Sonale, esteve em Natal durante a assinatura da ordem de serviço do Lote 1 do Programa de Restauração de Rodovias Estaduais, e cobrou mais uma vez a restauração da RN 012. O secretário de infraestrutura do estado, Gustavo Coelho, disse que a pasta dará continuidade ao serviço de tapa buracos enquanto o estado espera a realização de um grande investimento que é necessário para recuperar a rodovia.

Neste domingo (05), empresários, salineiros e moradores do município de Grossos, na região da Costa Branca, se reuniram mais uma vez para um mutirão com o objetivo de reparar os buracos da RN-012, que liga o município a comunidade de Gangorra.

Esta não é a primeira vez que os moradores de Grossos se mobilizam para melhorar as condições de tráfego da RN-012. Em dezembro de 2023, os moradores já haviam realizado o mesmo mutirão a fim de amenizar os buracos e melhorar o tráfego na via. Os voluntários usaram carago, um material derivado do sal, para tapar os buracos que se formaram na estrada.



Veja:

Moradores e salineiros se unem para tapar buracos da RN-012 em Grossos



A rodovia, que sofre com condições precárias e negligência por parte do governo do estado, não foi incluída no recente programa de recuperação de estradas do estado do Rio Grande do Norte, que priorizou a Rodovia Dehon Caenga, que interliga Grossos a Tibau pelo litoral.

A prefeita da cidade de Grossos, Cinthia Sonale, esteve em Natal durante a assinatura da ordem de serviço do Lote 1 do Programa de Restauração de Rodovias Estaduais, recentemente licitado pela Secretaria da Infraestrutura, e cobrou mais uma vez a restauração da RN 012. O secretario de infraestrutura do estado, Gustavo Coelho, disse que a pasta dará continuidade ao serviço de tapa buracos enquanto o estado espera a realização de um grande investimento que é necessário para recuperar a rodovia.

"Sabemos que é uma rodovia que suporta grandes cargas pra aquela área e que já se encontra fadigada, mas em brve teremos condições de executar a obra, até lá estaremos retornando com o tapa buracos para dar segurança viária a todos os usuários da rodovia", afirmou o secretário.





O próximo encontro está marcado para o domingo seguinte, onde se espera concluir os reparos necessários. Os voluntários deixam o convite aberto a todos os interessados em contribuir para esta causa nobre.