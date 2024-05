Homem está sendo investigado por suspeita de estuprar a sobrinha de 6 anos, em Areia Branca

O crime teria acontecido no domingo (5). Em um vídeo que está circulando pelas redes sociais, a mãe da menina questiona o suspeito, que afirmou ter tentado acariciar a criança ao colocá-la para dormir e que a lambeu, mas nega ter havido penetração. O delegado do município, Raphael Laboissière, confirmou à reportagem do MOSSORÓ HOJE que sua equipe já está em diligências desde esta segunda-feira (6), mas que o suspeito ainda não foi ouvido. A vítima teria relatado à mãe o que o tio fez com ela.