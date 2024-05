Wendel Lagartixa ganha liberdade em Audiência de Custódia na Bahia

O PM aposentado Wendel Fagner Cortez Almeida, o Lagartixa, foi liberado na Audiência de Custódia do juiz Eduardo Ferreira Padilha, na tarde deste sábado (11), em Vitória da Conquista, na Bahia-BA. Lagartixa havia sido preso pela PRF e foi autuado na Polícia Civil em flagrante por portar arma de uso restrito e por fraude processual no final da tarde desta sexta-feira, 10.

A prisão de Lagartixa aconteceu na BR 116. No momento da abordagem, Wendel Lagartixa falou aos policiais rodoviários federais que a arma era dele. Quando os policiais o avisaram que estavam conduzindo ele para ser autuado em flagrante na Polícia Civil, ele mudou a fala.

Passou a dizer que a arma pertencia ao irmão Felipe Cortez, que estava em viagem ao Rio Grande do Sul na companhia do sargento PM João Berlarmino e do primo Raysandro Lagartixa. Os outros dois ocupantes do carro, seguiram a versão de Wendel Lagartixa.

Entretanto, diante do que foi dito pela PRF e as contradições nos 4 depoimentos, o delegado decidiu por dá voz de prisão em Lagartixa, tendo lavrado o flagrante também por fraude processual. Wendel Lagartixa disse que está sofrendo perseguição política.

Sua filha e seu irmão mais velho, em Natal, também publicaram vídeos nas redes sociais dizendo que ele está sofrendo perseguição política e que vai adotar medidas judiciais, o que for preciso, para que esta suposta perseguição seja cessada.

Para soltá-lo, o juiz condicionou Lagartixa manter o endereço atualizado na Vara o endereço para futuras notificações, bem como comparecer a todos os atos e termos de eventual processo criminal ou em procedimento em sede policial de Vitória da Conquista.