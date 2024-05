Polícia captura traficante foragido da justiça e apreende drogas em Areia Branca. A prisão aconteceu na manhã desta segunda-feira (13), na localidade conhecida como "Rua do Metrô", em Areia Branca. Lucas Matheus Gregorio de Andrade, o “Lucas Zagueiro”, ainda tentou fugir, pulando muros das residências, mas acabou sendo capturado. Na ocasião, os policiais também apreenderam vários tipos de entorpecentes, tesoura, uma faca peixeira, lâminas de barbear, uma balança de precisão e materiais utilizados para embalar os entorpecentes.

Lucas Matheus Gregorio de Andrade, o “Lucas Zagueiro”, foragido da justiça pelo crime de tráfico de drogas, foi preso na manhã desta segunda-feira (13), no município de Areia Branca.

A polícia civil chegou até ele por meio de uma denúncia anônima, informando que ele estaria traficando drogas em uma localidade conhecida como "Rua do Metrô".

Quando a equipe chegou ao local, Lucas ainda tentou escapar, pulando muros de casas vizinhas. Durante a fuga, deixou cair substâncias entorpecentes ao longo do percurso. O homem foi reconhecido pelos policiais civis e capturado poucos metros depois.

Com ele, os policiais apreenderam uma mochila com um tablete de maconha, embalado com fita adesiva plástica, pesando cerca de 800 g, cocaína, além de tesoura, um rolo de plástico filme transparente, uma faca peixeira um pacote de sacos de dindim, lâminas de barbear e uma balança de precisão. Já na residência, foram encontradas pedras de crack, maconha e petecas de cocaína.

O suspeito e as drogas foram levados para a delegacia, onde ele foi ouvido pelo delegado Raphael Laboissière. Depois dos procedimentos de praxe, foi conduzido até o Itep, em Mossoró, onde passou por exame de corpo de delito e, em seguida, encaminhado para a Cadeia Pública de Mossoró, onde ficará à disposição da justiça.

