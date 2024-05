Polícia crumpre mandando contra suspeito de ser o mandante do homicídio de Francisco Múcio, em Patu. O mandado contra o suspeito, um homem de 49 anos, foi cumprido nesta segunda-feira (13). No dia 10 de abril, a Polícia Civil já havia cumprido outro mandado de prisão contra ele, na cidade de Mossoró. Francisco Múcio Micharrel Vieira Dantas [FOTO], de 40 anos, foi assassinado com vários tiros, em frente a casa onde residia, em Patu, no dia 2 de abril de 2024. A vítima cumpria pena em regime aberto pelo assassinato de Nikolas Yure Bezerra Fernandes, crime ocorrido no dia 30 de agosto de 2022, no bairro Sumaré, em Mossoró. A polícia civil investiga se os dois crimes têm ligação.

A polícia civil de Patu deu cumprimento a um mandado de prisão temporária contra um homem, de 49 anos, investigado como mandante do homicídio de Francisco Múcio Micharrel Vieira Dantas, de 40 anos.

O homem foi morto a tiros no dia 2 de abril de 2024, em frente a própria casa, no mesmo município. Segundo as investigações, dois homens em uma motocicleta dispararam diversas vezes contra a vítima, que não teve chance de defesa.

A vítima cumpria pena em regime aberto pelo assassinato de Nikolas Yure Bezerra Fernandes, crime ocorrido no dia 30 de agosto de 2022, no bairro Sumaré, em Mossoró. polícia civil investiga se os dois crimes têm ligação.

No dia 10 de abril, a Polícia Civil já havia cumprido outro mandado de prisão, na cidade de Mossoró, contra o suspeito de ser o mandante do assassinato de Múcio. Com a prorrogação da prisão temporária, o acusado permanecerá detido enquanto as investigações continuam para identificar os demais envolvidos no crime.

A Polícia Civil pede a colaboração da população com informações, por meio do Disque Denúncia 181, que possam levar à prisão dos outros participantes da ação criminosa.