Condenado por homicídio em Mossoró é morto a tiros em Patu-RN

O plataformista Francisco Múcio Micharrel Vieira Dantas, de 40 anos, foi assassinado com vários tiros na noite desta terça-feira, em frente de casa, em Patu-RN. Múcio cumpria pena em regime aberto pelo assassinato de Nikolas Yure Bezerra Fernandes, crime este ocorrido no dia 30 de agosto de 2022, no bairro Sumaré, em Mossoró-RN.