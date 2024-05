Resultado definitivo das provas objetivas do concurso da educação de Mossoró já está disponível

Resultado definitivo das provas objetivas do concurso da educação de Mossoró já está disponívelAo todo, foram oferecidas 112 vagas imediatas em cargos de níveis médio e superior. As relações dos aprovados, nas listas de Ampla Concorrência, Pessoas com Deficiência (PcD) e Negros, podem ser acessadas no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), responsável pela execução do certame.

Já está disponível o resultado definitivo das provas objetivas do concurso público que oferece 112 vagas imediatas em cargos de níveis médio e superior do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação (SME) da Prefeitura de Mossoró.

As relações dos aprovados, nas listas de Ampla Concorrência, Pessoas com Deficiência (PcD) e Negros, podem ser acessadas no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), responsável pela execução do certame.

Após o resultado das provas objetivas, as próximas etapas do concurso são a divulgação dos classificados nas provas discursivas para os cargos de nível médio e superior; prova de títulos de caráter classificatório, aplicada aos cargos de nível superior; avaliação biopsicossocial dos inscritos na condição de PcD e procedimento de heteroidentificação aplicado aos candidatos que se autodeclararam negros. Todas as etapas podem ser acompanhadas pelo site do Idecan.



As vagas do certame estão distribuídas para os cargos de professor da Educação Infantil e Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa, Ensino da Arte, Ensino Religioso e Educação Física), além de supervisor escolar e nutricionista.

Pela primeira vez na história da Educação municipal, um concurso público também ofereceu vagas para professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE), psicólogo educacional, assistente social e profissional de apoio à Educação Inclusiva.