Polícia prende em São Miguel um homem de 34 anos investigado por homicídio em São Paulo

A polícia civil prendeu, nesta segunda-feira (20), um homem de 34 anos, investigado por um crime de homicídio, ocorrido em São Paulo/SP. A prisão aconteceu no município de São Miguel, na região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte.

Contra o suspeito havia um mandado de prisão em aberto. Segundo as investigações, ele cometeu o crime através de uma arma branca. O suspeito foi identificado após um incidente ocorrido há cerca de quatro meses na cidade.

Nesta segunda, o indivíduo foi encontrado em sua residência e, após os procedimentos necessários, foi conduzido à unidade prisional de Pau dos Ferros, onde ficará à disposição da Justiça para responder pelo crime do qual é investigado.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.