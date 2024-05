Manutenção periódica na rede elétrica diminui riscos de incêndios. Os cuidados vão desde observar a quantidade de aparelhos ligados nos chamados “Ts”, até a contratação de um profissional para revisão periódica de equipamentos elétricos em estabelecimentos comerciais e até placas de energia solar, por exemplo. Confira as dicas de segurança da Tenente-Coronel Martini, comandante do Corpo de Bombeiros de Mossoró, para evitar incêndios.

Nas últimas semanas, o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte registrou incêndios em residências e estabelecimentos comerciais em Mossoró e em outros municípios do Estados.

Em alguns deles, ficou evidente que as chamas se alastraram a partir de panes em quadros de energia e equipamentos elétricos.

Veja mais:

Incêndio no Bambinos pode ter sido provocado por problema elétrico em um exaustor

Nesta terça-feira (21), a Tenente-Coronel Martini, comandante do 3º Grupamento Militar do Corpo de Bombeiros do RN, com sede em Mossoró, conversou com a reportagem do MOSSORÓ HOJE sobre cuidados simples e manutenção preventiva na rede elétrica que podem evitar este tipo de acidente.

Os cuidados vão desde observar a quantidade de aparelhos ligados nos chamados “Ts”, até a contratação de um profissional para revisão periódica de equipamentos elétricos em estabelecimentos comerciais e até placas de energia solar, por exemplo.

A coronel ainda lembra que, em caso de residências, os moradores devem observar a fiação de equipamentos que passam por trás dos móveis, para que esta não seja pressionada contra a parede, provocando um rompimentos dos fios e um possível curto-circuito.

Além disso, deve-se ter cuidado, também, quanto ao uso de extensões, se ela possui capacidade para suportar a quantidade de energia que o equipamento que será ligado a ela demanda.

Em caso de acidente, a equipe do Itep deve ser acionada para realizar perícia no local a fim de determinar a causa e apontar possíveis riscos futuros.