Inscrições para cursos técnicos rurais gratuitos seguem abertas; há 225 vagas para o RN. Os cursos são ofertados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) foram iniciadas nesta segunda-feira (27). As inscrições se estendem até o dia 02 de julho. Para o Rio Grande do Norte, há 225 vagas disponíveis para os cursos de Zootecnia e Agricultura. As aulas são ministradas à distância, com encontros presenciais aos sábados no polo de ensino escolhido pelo candidato no ato da inscrição. As vagas são prioritariamente para produtores rurais ou pessoas com vínculo com a produção rural; confira os polos e cursos disponíveis e saiba como se inscrever.

As inscrições para o Processo Seletivo da Formação Técnica EaD 2024.2 do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), foram iniciadas na segunda-feira (27). O edital com todas as informações a respeito das inscrições, requisitos e prazos foi publicado no site nacional da Formação Técnica do Senar.

As vagas para o curso técnico em Zootecnia serão distribuídas nos polos de São Paulo do Potengi (25), Jucurutu (25), Santo Antônio (25), Apodi (25), Pau dos Ferros (25), Jardim do Seridó (25), Parnamirim (25) e Mossoró (25). Para o curso de Agricultura, serão disponibilizadas 25 vagas, também para o polo de Parnamirim.

Tanto as inscrições quanto os cursos são gratuitos para os participantes. As vagas são prioritariamente para produtores rurais ou pessoas com vínculo com a produção rural, seja empregatício e/ou familiar.



Após finalizado o processo de seleção, os candidatos aprovados deverão realizar suas matrículas presencialmente na secretaria do polo escolhido na inscrição, entre os dias 1º e 5 de agosto de 2024.