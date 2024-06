Wendel Lagartixa tem novo pedido de habeas corpus negado pela justiça da Bahia

Esta é a segunda vez que o pedido do policial militar reformado é negado. O documento foi assinado pela desembargadora Inez Maria Miranda, da Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma do Tribunal de Justiça da Bahia. Na decisão, a desembargadora pontuou que “em face da fundamentação apresentada pelo decreto constritivo, não verifico, neste momento, ilegalidade manifesta que autorize o deferimento do pedido em caráter de urgência”. A mesma magistrada já havia negado pedido de habeas corpus no último dia 13. Wendel Lagartixa responde pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e fraude processual.